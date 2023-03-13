«القوى العاملة» تنظم تدريبا على «برامج حاسب آلي» مجانا.. والأولوية لذوي الهمم

أعلنت وزارة القوى العاملة، أنّ مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ، فتحت باب التسجيل أمام الشباب للحصول على دورة تدريبية مجانية على «برامج الحاسب الآلي»، بمركز التدريب المهني بفوه لمدة 40 يوما، بإجمالي ساعات تدريبية 200 ساعة للشباب من الجنسين الراغبين في الحصول على التدريب، وذلك تنفيذا لتوجيهات حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، بالاهتمام بالشباب وتوفير فرص تدريب مناسبة وفقا لمتطلبات سوق العمل بالمحافظات.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل الدورة التدريبية المتاحة، وفقا لبيان وزارة القوى العاملة.

تفاصيل الدورة التدريبية من القوى العاملة عن «برامج الحاسب الآلي»

- يشمل البرنامج التدريبي الدراسة النظرية والعملية على أحدث أجهزة الحاسب الآلي.

- يشمل البرنامج التدريبي برامج متطورة على برامج «Windows, Excel,Ward, net works, IT».

- تتمثل المستندات المطلوبة للتقديم بالتدريب في «صورة المؤهل الدراسي، 2 صورة شخصية، صورة بطاقة الرقم القومي، شهادة تأدية الخدمة العسكرية للذكور».

- الأولوية في التدريب ستكون لذوي الهمم والقدرات وأصحاب الإعاقة الحركية.

- يستهدف البرنامج التدريبي الشباب من الجنسين من أبناء المحافظة أو المقيمين بداخلها.

- يستهدف البرنامج التدريبي، تأهيل الشباب المستفيدة للحصول على فرصة عمل مناسبة في شركات ومصانع القطاع الخاص والاستثماري.

- على من يرغب في الالتحاق بالدورات الحضور إلى مركز التدريب المهني بفوه، الكائن أمام مستشفى التأمين الصحي طريق فوه- دسوق من الساعه 8.30 صباحا.

- التدريب سيتم بأسبقية التسجيل.

- التدريب غير متاح للموظفين أو الذين ما زالوا في مرحلة الدراسة.