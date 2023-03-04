أسرة الموجي تحتفل بمئويته مع منى الشاذلي.. أسرار جديدة عن «صافيني مرة»

احتفالًا بمئوية ميلاد الموسيقار والملحن الراحل محمد الموجي، استضافت الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها «معكم» المذاع عبر قناة «cbc»، عائلة الراحل، أبناؤه أمين محمد الموجي ويحيى محمد الموجي والدكتورة غنوة الموجي وإلهام الموجي والحفيد أحمد الموجي.

عدد من المطربين رفضوا غناء «صافيني مرة» قبل العندلبي

وكشف أمين محمد الموجي عن تفاصيل جديدة عن أغنية «صافيني مرة» والتي غناها العندليب الأسمر الراحل عبد الحليم حافظ، لافتًا إلى أن والده عرض الأغنية على الفنان محمد عبد المطلب، ورفض غناءها وعرضها على المطرب عبد الغني السيد، والمطربة شهرزاد، ورفضوا غناءها، وفي النهاية طلبها العندليب الأسمر ووافق الموجي.

وقالت الدكتورة غنوة محمد الموجي الأستاذ بمعهد الموسيقى العربية، إن عبدالحليم حافظ كان يذهب مع الموجي لعرض الأغنية على المطربين ويغنيها لهم وفي النهاية طلب غنائها وأعطاها له الموجي.

أحمد الموجي عن جده: موهوب لدرجة مخيفة

وتحدث الموسيقار أحمد الموجي حفيد الموسيقار الراحل عن كواليس إعداده لألحان حفل افتتاح طريق الكباش، مشيدًا بألحان جده معتبرًا أنه كان موهوبا لدرجة مخيفة لدرجة أنه يقوم بعمل ألحان تستغرق الجملة الواحدة فيها أسابيع وشهور، ولكنه يلحنها بمنتهى الأريحية مثل أغلب أعماله الفنية.