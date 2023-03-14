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قناة «الحياة» تقدم بثا مباشرا لصلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين يوميا في رمضان

كتب:

محمود البدوي
06:03 م | الثلاثاء 14 مارس 2023
مسجد الحسين

مسجد الحسين

تقدم شبكة تليفزيون «الحياة» بثا مباشرا لشعائر صلاتي العشاء والتراويح، من مسجد الإمام الحسين، يومياً، بصوت كبار القراء، على مدار شهر رمضان الكريم.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر رمضان المبارك، يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444، الموافق 21 مارس 2023، ووفقًا لمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن غرة شهر رمضان ستكون يوم الخميس 23 مارس 2023.

وتصل ساعات الصوم في اليوم الأول من شهر رمضان الكريم إلى 13 ساعة و59 دقيقة، وفقًا لما أوضحته إمساكية شهر رمضان لعام 1444 هجريًا لمحافظة القاهرة، التي أعلنتها الهيئة العامة المصرية للمساحة.

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