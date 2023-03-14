الحياة الآن.. مباشر: استمرار إنشاء محطة تنقية مياه الرديسية في إدفو

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن» عبر فضائية «الحياة»، استمرار العمل في مشروع انشاء محطة تنقية مياه مدينة الرديسية بمركز إدفو في محافظة أسوان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تفاصيل المشروع

وتقع محطة تنقية مياه مدينة الرديسية بمركز إدفو في محافظة أسوان، على مساحة 3 أفدنة وتعمل بطاقة استيعابية 10 آلاف متر مكعب في اليوم، ومستقبلا 20 ألف متر مكعب في اليوم، وتخدم 65 ألف نسمة في قرى البحيرة والفوزة وخور الزق والرتاج وقروي الطوناب، ومازال العمل مستمرًا.

أهداف «حياة كريمة»

تهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

ونشأت الفكرة عندما شارك الشباب المتطوع بعرض رؤيتهم وأفكارهم في المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، والذي عقُد على هامش المؤتمر الوطني السابع للشباب في 30 يوليو 2019، وعلى إثره تم إنشاء مؤسسة حياة كريمة بتاريخ 22 أكتوبر 2019 من شباب متطوع يقدم نموذج فريد يحتذى به في العمل التطوعي.