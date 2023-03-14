خبيرة علاقات زوجية: ضرورة استعداد الفتاة نفسيا لاختيار شريك الحياة المناسب

قالت الدكتورة إيمان جمال، أخصائية تغذية علاجية ومدربة صحة نفسية، إن الاستعداد النفسي والجسدى في فترة ما قبل الزواج له أهمية كبيرة، ويجب أن تستعد الفتاة نفسيا لاختيار شريك الحياة المناسب لها، لافتة إلى أن متطلبات الحياة اختلفت عن زمان وأصبح للمرأة دورا كبيرا في المجمتع في ظل ماتشغله من وظائف وأعمال لم تكن تشغلها من قبل.

مسؤولية البيت والزوج

وأوضحت خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»، أن المرأة العاملة يجب أن تراعي جميع الجوانب في اختيار زوجها من حيث الأخلاق والمستوى الاجتماعي والمستوى المادي، والوصول لأفضل نسبة توافق بين الطرفين.

التغذية ضرورية

وأشارت الدكتورة إيمان جمال إلى أن التغذية ضرورية في مرحلة ماقبل الزواج من خلال الوصول لوزن مناسب، مع تحديد نسبة الدهون، لافتة إلى أنه لابد من مراجعة الطبيب لاكتشاف أي أمراض أو اضطرابات يمكن علاجها في أقرب وقت قبل بدء الحياة الزوجية.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن: الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.