نائبة بـ«الشيوخ» تطالب بمناقشة برنامج الحوافز المادية لتنمية الأسرة

طالبت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، بتخصيص جلسة برلمانية بالمجلس لمناقشة برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

جاء ذلك في ضوء ما أعلنت عنه وزارة المالية، اليوم، بشأن ادخار مبلغ قيمة ألف جنيه سنويا لكل أم متزوجة ولديها طفلان بحد أقصى، على أن تقوم باسترداد هذا المبلغ المتراكم حال بلوغها سن الـ45 عاما.

حياة كريمة

وقالت النائبة ريهام عفيفي، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية تتماشي مع أهداف الجمهورية الجديدة والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تستهدف أكثر من 60 مليون نسمة؛ لتحسين ظروف المعيشة وبيئة الحياة؛ للحفاظ على معدلات التنمية والحد من الزيادة السكانية.

وأضافت أنّ هذه الإجراءات لا بد من استيضاحها من وزير المالية ليبدأ بعدها النواب حملة لطرق الأبواب لتعريف المواطنين بحزمة الحوافز الإيجابية التي تدعمها الدولة بهدف الحد من معدلات الإنجاب.

مجلس الشيوخ

ونوّهت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، بأهمية الوصول للقرى بالريف والصعيد وتفعيل حملات توعوية لتنظيم النسل تستهدف تغيير الصورة النمطية والذهنية الخاصة بكثرة الإنجاب لزيادة دخل الأسر الفقيرة، بمشاركة من جميع أجهزة الدولة.

وقالت إننا بحاجة إلى البحث عن حوافز إيجابية مختلفة لكل أسرة ملتزمة بإنجاب طفلين فقط واقترحت عضو مجلس الشيوخ بتدريب الزائر الصحي بالمدارس لتعريف الطالبات في المرحلتين الأعدادية والثانوية بأهمية الحفاظ على صحتها وأهمية تنظيم الأسرة لتوفير بيئة ملائمة لتربيتهما.