«المالية»: تبكير صرف مرتبات شهر أبريل 2023.. اعرف قبضك كام بالزيادة

يرغب العاملون بالجهاز الإداري للدولة في معرفة مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2023، خاصة أنه قد تقرر زيادة الحد الأدني للأجور، إذ ترغب ربات المنزل مع حلول شهر رمضان المُبارك في تجهيز معظم السلع المنزلية التي تحتاجها.

تبكير صرف مرتبات شهر أبريل 2023

كشفت وزارة المالية، خطة تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023، إذ تبدأ يوم 23 أبريل ويستمر الصرف حتي الخميس الموافق 28 أبريل 2023، لنحو 33 وزارة وهيئة حكومية، خلال الأيام الآتية «23 و24 و25 و26 و27 و28 من شهر أبريل 2023».

تستعرض «الوطن»، خلال السطور الآتية، مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 بالزيادة، استمراراً للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2023

ويأتي جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2023 كما يلي:

- رفع الحد الأدنى للأجور 500 جنيه.

- الحد الأدنى لموظفي الدرجة السادسة 3500 جنيه.

- الحد الأدنى لموظفي الدرجة الثالثة النوعية 5 آلاف جنيه.

- الحد الأدنى للموظفين حاملي درجة الماجستير 6 آلاف جنيه شهريا.

- رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 إلى 30 ألف جنيه.

تُطبق زيادة الحد الأدني للأجور لمرتبات شهر أبريل 2023، إلى 3500 جنيه وتكون للدرجة السادسة أو ما يعادلها، و500 جنيه شهرياً لمرتبات الدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها، و6000 جنيهاً لمرتبات «حاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة»، و7000 جنيهاً لمرتبات «حاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة».

وزارة المالية تُقسم مواعيد صرف المرتبات

وتراعي وزارة المالية الأيام التي تُصرف فيها كل مرتبات العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، بما فيها أيام العطلات والإجازات الرسمية، إذ يُقسم صرف المرتب على عدة أيام بحيث يكون لكل وزارة يكون مخصص، منعاً لعمليات الازدحام على ماكينة الصراف الآلي.