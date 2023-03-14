في أول تعليق من الفنان محمد رياض بعد تعيينه رئيسا للمهرجان القومي للمسرح، أعرب عن سعادته بإسناد المنصب له، مقدما الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، مشددا على أنه سيقدم أقصى ما لديه من أجل تقديم عمل مشرف لبلده مصر.

أول تعليق من الفنان محمد رياض بعد تعيينه رئيسا للمهرجان القومي للمسرح

وجاء أول تعليق من الفنان محمد رياض بعد تعيينه رئيسا للمهرجان القومي للمسرح، وجرى إبلاغه بالقرار صباح اليوم، مؤكدا لـ «الوطن»، أنه سيعمل جاهدا من أجل الارتقاء بالمسرح.

كانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، كلفت الفنان محمد رياض، برئاسة المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الـ 16 لعام 2023.

محمد رياض: المسرح واجهة براقة

كانت الوزارة قد أصدرت بيانا، قال فيه محمد رياض، إن المسرح واجهة براقة للفنون، وجزء من الريادة المصرية وقوتها الناعمة، مشيرا إلى تطلعاته لتنظيم نسخة جديدة من المهرجان تليق بمكانة فن المسرح المصري وعراقته، وترضي طموحات جمهوره.

يذكر أن الفنان محمد رياض قدم الكثير لخدمة المسرح المصري طيلة مشواره الفني.