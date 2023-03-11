أبرز تصريحات الفنان محمد رياض مع منى الشاذلي

حل الفنان محمد رياض، رفقة نجله أمس، ضيفين على برنامج «معكم مع منى الشاذلي»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الذي يذاع عبر قناة «cbc»، إذ تحدث عن بداياته قبل عمله في مجال الفن.

تصريحات محمد رياض مع منى الشاذلي

ويرصد «الوطن» في السطور التالية، أبرز تصريحات الفنان محمد رياض.

- قال محمد رياض إنه تخرج في كلية العلوم، وكان يحب الكيمياء، ووصل لدرجة أنه اخترع بعض المركبات، وأطلق عليها اسمه.

- أنا كنت لسه متخرج من كلية علوم وشغال كيميائي الصبح، وبشتغل في معمل تحاليل، وبشتغل في مدرسة بنات 3 أيام في الأسبوع لكنهم رفدوني.

- كان في سن صغيرة عنده 22 سنة، ويملك شعر أصفر، وأول ما دخل المدرسة، البنات بقى كلهم 18 سنة، وعمالين بيتكلموا مين ده.

- لما تقدمت لرانيا كان الوضع مربك جدًا، لأنني هقابل الأستاذ محمود ياسين، فهو من أكثر الشخصيات التي تملك هيبة ربانية.

- محمود ياسين قدر ظروفي المادية، ولم يحملني أي أعباء مالية، وكان طلبه الوحيد أن أسكن معهم في نفس الفيلا، ورفضت ذلك وطلبت الزواج في بيتي.

- كنت بلعب كورة زمان قبل التمثيل في نادي درجة تانية، تحت سن 17 سنة و19 سنة، وقتها طلعنا الدوري الدرجة الأولى وبنلاعب الأهلي والزمالك والفرق دي، وكنا فرقة بلا تمويل، مكنش فيه فلوس وكنا بنشتري الحاجات على حسابنا، وكنت باك رايت.