الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار على المحافظات.. اضطرابات الطقس حتى 20 مارس

أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدًا في المحافظات، إذ تُشير التوقعات إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق، فيما تنعدم على القاهرة الكبرى وجنوب وشمال الصعيد، مع انخفاض درجات الحرارة، وتستمر اضطرابات طقس المحافظات حتى 20 مارس، على أن تكون الأمطار رعدية أحيانا.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وأشارت توقعات هيئة الأرصاد الجوية أن أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات تشمل محافظات الوجه البحري وهى «الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية»، بنسبة 40% على فترات متفاوتة على مدار اليوم.

وتشير التوقعات أن أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات جاءت في السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وهى «بورسعيد، السويس» وتكون متوسطة تصل نسبتها إلى 40%، وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى انعدام فرص سقوط الأمطار على محافظات السواحل الشمالية الغربية إذ تشهد نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة.

فرص سقوط الأمطار

وتشهد المحافظات سقوط أمطار يوم الخميس 16 مارس وتكون خفيفة على محافظات السواحل الشمالية الغربية وهى «مطروح، الإسكندرية»، وتزداد فرص سقوط الأمطار يوم الجمعة 17 مارس، على محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وتشهد المحافظات يوم السبت 18 مارس سقوط أمطار بنسبة 40 %، على محافظات السواحل الشمالية الشرقية والغربية وشمال الوجه البحري، وعن فرص سقوط الأمطار الاثنين المقبل 20 مارس، تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية بنسبة 40%، مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة.