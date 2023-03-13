إخماد حريق في مصنع للورق ببني سويف.. والمحافظ يتابع أعمال الإطفاء

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، بالتواجد أثناء أعمال إطفاء حريق شب في مصنع المصرية للورق بمنطقة بياض العرب الصناعية بمدينة بني سويف شرق النيل، حيث جرت السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

نشوب حريق في مصنع للورق ببني سويف

ونشب حريق في مصنع للورق بمنطقة بياض العرب الصناعية بشرق النيل في بني سويف، قبل أن تنتقل قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء لإخماد النيران ومنع امتدادها، ودفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف بعدد 6 سيارات إطفاء لإخماد الحريق والسيطرة على النيران.

بلاغ بنشوب حريق في مصنع للورق ببني سويف

تعود تفاصيل الحادث إلى تلقي اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في أحد المصانع بمنطقة بياض العرب الصناعية، والذي وجه بسرعة الدفع بقوات الحماية المدنية على رأس سيارات الأطفاء لإخماد الحريق، حيث تمت السيطرة على الحريق، مع عدم وجود إصابات أو خسائر في الأرواح.

وانتقل إلى مكان الحادث نائب مدير الأمن، ومدير الحماية المدينة ببني سويف، ومدير المنطقة الصناعية وبعض التنفيذيين المعنيين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالحادث لبيان أسباب الحريق.

كما يقوم رجال الحماية المدنية بأعمال التبريد لعدم اشتعال النيران مرة أخرى.

وأمرت جهات التحقيق بندب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.