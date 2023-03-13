حريق في مصنع للورق ببني سويف دون خسائر بشرية

نشب حريق في مصنع للورق بمنطقة بياض العرب الصناعية بشرق النيل في مدينة بني سويف، منذ قليل، دون إصابات أو خسائر بشرية، وجار التعامل معه بمعرفة الحماية المدنية التي سيطرت على النيران وتقوم بعمليات التبريد.

بلاغ بنشوب حريق في مصنع للورق ببني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا بورود بلاغ بنشوب حريق في أحد المصانع بمنطقة بياض العرب الصناعية، والذي وجه بسرعة الدفع بقوات الحماية المدنية على رأس سيارات الأطفاء لإخماد الحريق.

6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

ودفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف بعدد 6 سيارات إطفاء لإخماد الحريق والسيطرة على النيران، وجار متابعة التفاصيل.