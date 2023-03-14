«حماة وطن»: طرح لحوم تشادية في الأسواق بـ145 جنيها للكيلو

كشف النائب طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، تفاصيل طرح لحوم تشادية حمراء طازجة في الأسواق بسعر 145 جنيها للكيلو، موضحًا أنه هذه تُعد المرة الأولى التي يتم فيها حدوث تبادل تجاري بين مصر وتشاد واستقدام لحوم حمراء تشادية وضخها في السوق المصرية.

من الصعب استقدام هذه اللحوم حية

وقال «نصير»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة «صدى البلد»، أن تم الحصول على أراضي تشادية، بالتنسيق مع تشاد؛ من أجل تحويل مرعى الحيوانات ليتناسب مع الذوق المصري، مؤكدًا أنه كان من الصعب استقدام هذه اللحوم حية.

وأشار أمين عام حزب حماة الوطن، إلى أن تشاد دولة حبيسة ليس لها منافذ بحرية، وكان يصعُب شحنها حية جوًا، وسيتم استقدام هذه اللحوم مذبوحة وطازجة من تشاد، مؤكدًا أنه تم استقدام أول صفقة تبادل تجاري من خلال طائرة لحوم مشحونة من تشاد، وعلى متنها 55 طن، وسيتم توزيعها على محافظات القاهرة الكبرى ووجه بحري.

طائرة لحوم خاصة يتم تجهيزها لضخها في الصعيد

وأوضح أن هناك طائرة لحوم خاصة يتم تجهيزها لضخها في محافظات الصعيد، وهذه اللحوم تصل إلى المواطنين طازجة، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على استدامة وتوفير هذه اللحوم؛ التي تخضع لجميع الإجراءات الطبية المصرية، وأنه بعد انتهاء عيد الفطر، سيكون هناك منافذ خاصة بحزب حماة الوطن؛ من أجل طرح هذه اللحوم للمواطنين، بأوزان تبدأ من 250 جرامًا؛ مراعاة لظروف المواطنين، لافتًا إلى أن أسعار هذه اللحوم 145 جنيهًا للكيلو.