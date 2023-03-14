«شعبة القصابين»: استقرار أسعار اللحوم في الأسواق خلال الفترة الحالية

تشهد اللحوم الحمراء استقرارًا في الأسعار الفترة الحالية ويختلف السعر وفقًا للمنطقة والسعر الذي يطرحه التاجر، وفق سعيد زغلول، عضو شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، وذلك بعد ان طرحت وزارة التموين، لحومًا في المنافذ ومعارض «أهلًا رمضان».

استقرار أسعار اللحوم

وقال سعيد زغلول، عضو شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار اللحوم الحمراء تشهد حالة من الاستقرار الفترة الحالية ويختلف سعر اللحوم من منطقة إلى أخرى ومن المتعارف عليه أن أسعار اللحوم المطروحة في المناطق الشعبية منخفضة عن المناطق السكنية الأخرى.

وأكد «زغلول» أن عدم تحديد أسعار اللحوم الحمراء في السوق المصرية له أثر سلبي حيث يطرح كل تاجر ومربي السعر الذي يريده مما أدي إلى تذبذب أسعار اللحوم واختلاف الأسعار من منطقة لأخرى.

أسعار اللحوم في الأسواق

وأوضح عضو شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، أن يبلغ سعر اللحوم الحمراء الطازجة 280 جنيهًا بينما يبلغ سعر اللحم المجمد، سواء البرازيلي أو السوداني أو الهندي 195 جنيهًا.