أسعار اللحوم اليوم في منافذ التموين.. أقل بـ100 جنيه من محلات الجزارة

استقرت أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارة التموين، والمجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان، في ظل حرص الدولة على توفير جميع مشتقات اللحوم وباسعار أقل بأكثر من 100 جنيه من أسعارها لدى محلات الجزارة.

وترصد السطور التالية أسعار اللحوم اليوم في منافذ الدولة، التي تضم المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين ومعارض أهلا رمضان، إضافة إلى أسعارها لدى محلات الجزارة بالأسواق.

أسعار اللحوم اليوم بمحلات الجزارة

- عرق التربيانكو بين 280 و300 جنيه.

- البوفتيك الطازج بين 280 و300 جنيه للكيلو.

- الموزة الكندوز بين 280 و230 جنيها.

- اللحم الجملي بين 210 و220 جنيها.

- اللحم البتلو بين 280 و300 جنيه.

- اللحم المفروم بين 240 و280 جنيهات.

- الكبدة البلدي تراوح بين 280 و300 جنيه.

- السجق البلدي بين 220 و240 جنيها.

أسعار اللحوم المجمدة في منافذ التموين

- كيلو اللحم المجمد 120 جنيها.

- اللحم السوداني الطازج 165 جنيها.

- اللحم البتلو المجمد 130 جنيها.

- اللحم الضأن المجمد 170 جنيها.

- اللحم المفروم البرازيلي المجمد 95 جنيها.

- اللحم المجمد البرازيلي 105 جنيهات.

- سعر كيلو الكبدة المجمدة 87 جنيها.

- كيلو لحم قطع مجمد 155 جنيها.

أسعار اللحوم الطازجة في معارض أهلا رمضان والمنافذ

- كبدة طازجة 190 جنيها للكيلو.

- البوفيتك الطازج 190 جنيها للكيلو.

- اللحم المفروم الطازج 190 جنيها للكيلو.

- السجق الطازج 190 جنيها للكيلو.