«تنمية الأسرة» لقناة الحياة: نعمل على برنامج ادخار 1000 جنيه سنويا لكل سيدة

قالت الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، ومدير المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إن «ادخار مبلغ بقيمة 1000 جنيه سنويا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان»، يعد برنامج حوافز مادية نعمل على تصميمه منذ عام 2020 وليس قرارا مفاجئا.

وأضافت أميرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي على شاشة «الحياة»: «البرنامج جرى دراسته بشكل جيد، واشتغلنا عليه بشكل مكثف، وهو أحد البرامج ضمن حزمة كبيرة من المحفزات في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي».

المشروع يلقى صدى جيد لدى المواطنين

وتابعت: «نتطلع إلى أن يكون الصدى جيدا لدى المجتمع المصري، وأغلب ردود الأفعال ترى الأمر بشكل إيجابي فإن الدولة تحفز الناس في الوقت الذي يمر العالم كله بأزمات متعددة أمر جيد».

تنمية الأسرة

واستطردت: «المشروع أطلق في 28 فبراير 2022 وأعلنا أنه من ضمن الحزم الخاصة بتنمية الأسرة تقديم حوافز مادية، السنة اللي فاتت كنا نعد له بكثافة لإخراج المنصة التي سيسل عليها المستفيدين للنور، لأن قبل مبلغ المواطن تعالى سجل بياناتك إنه يكون فيه ضمانه إنه هيحصل على المبالغ دي، وعملنا منصة إلكترونية، وهيعلن عن المكاتب الخاصة بها بكل مراكز القرى ومحافظات الجمهورية بالكامل، والمواطنين هيتوجهوا للمكاتب التي سنعلن عنها قريبا منها الرقم القومي للزوج والزوجة وشهادات ميلاد الأطفال».

وأوضحت: «سيسمح بتسجيل جميع السيدات، ولن يكون بأثر رجعي وإنما من السنة المالية الحالية، وسيفتح حساب للسيدة في الدولة وسيوضع في حسابها سنويا 1000 جنيه».