خبير اقتصادي يوضح لـ«قناة الحياة» أسباب إفلاس البنوك الأمريكية

قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن أزمة إفلاس البنوك الأمريكية وعلى رأسها بنك سيليكون فالي، ترجع لرفع سعر الفائدة.

متخصص في التكنولوجيا

وأضاف العمدة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي على شاشة «الحياة»، أن هذا المصرف متخصص في مجال التكنولوجيا فقط، وتتعامل معه الشركات الناشئة فقط، والشركات التكنولوجية، ويعطيها قروضا ودعما فنيا، ويعمل نوعا من التكامل بين الشركات الناشئة والتكنولوجية بينها وبين بعضها، والمتضرر الأكبر الشركات الناشئة، ولا يتعامل مع أفراد بشكل مباشر.

وتابع: «الأزمة هي أزمة سيولة بالأساس، فأي بنك في العالم لو حاول كل المودعين سحب أموالهم مرة واحدة يحدث للبنك انهيار لعدم استطاعته مجاراة عمليات السحب الكبيرة التي حدثت».

سيولة منخفضة

واستطرد: «وقت الأزمة ساهم بشكل أو بآخر في ظل الأزمات الاقتصادية في العالم فأصبح الكل خائفا، وكذلك الفائدة المرتفعة تمثل أزمة والسبب في سيولة البنك المنخفضة استثماره جزءا من الودائع لديه في سندات طويلة الأجل بفائدة منخفضة، وعندما ارتفع سعر الفائدة انخفضت قيمة السندات فعرضها للبيع بأسعار أقل فسببت لديه الأزمة الحالية».