مسلسلات رمضان 2023.. عرض مسلسل حمد الله على السلامة عبر قناة on

أعلنت الشركة المتحدة القنوات العارضة لمسلسلات رمضان 2023، من ضمنها عرض مسلسل حمد لله على السلامة على قناة on، والذي سيشارك فيه عدد كبير من الفنانين على رأسهم بطلة العمل الفنانة يسرا في تعاونها المتجدد مع شركة العدل جروب.

مسلسل حمد الله على السلامة بطولة يسرا

مسلسل حمد لله على السلامة من أهم المسلسلات التي تعلن على قناة on وعبر شاشة on drama، في شهر رمضان ضمن مسلسلات رمضان 2023.

عرض مسلسل حمد لله على السلامة على قناة on

وبجانب عرض مسلسل حمد لله على السلامة على قناة on، تعرض أيضا عبر شاشة قناة دبي، ولكن لم يعلن حتى الآن عن الموعد الرسمي لعرض المسلسل.

مسلسل حمد الله على السلامة من بطولة يسرا وشيماء سيف ومحمد ثروت ومايان السيد وعنبة وسماء إبراهيم ومحمد أوتاكا وبيومي فؤاد، ومن إنتاج جمال العدل وشركة العدل جروب.