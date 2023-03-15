يوم توظيفي مفتوح وفرص عمل متعددة بدون شروط.. اعرف الميعاد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم المفتوح للتوظيف للتوظيف لشركة سوما باي وذلك على بعض الوظائف.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح للتوظيف، وهي كما يلي:

يوم مفتوح للتوظيف

مشرف وردية

إشراف داخلي

موظف إشراف داخلي

شيفات موظف استقبال

اسطرجي نجار

مكنجي منشار خشب

مهندس زراعة مشرف زراعة

عامل زراعة

ميكانيكي فني معدات مطابخ

كهربائي

سباك

فني عزل

مرقب كاميرات

مشرف حركة

سائق ليموزين

غسال

مهندس مراقبة تكاليف

سائق حفار مساح

محاسب أول مدفوعات

محاسب أول إيرادات

المميزات

مرتبات مجزية

إقامة وإعاشة كاملة ( سكن و 3 وجبات يوميا (فطار - غداء – عشاء)

شروط التقديم

وهناك بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة.

السن من 21 سنة إلى سن 40 سنة

وضوح الموقف من التجنيد.

يجيد القراءة والكتابة.

لديه جدية في العمل

موعد ومكان التنفيذ

ويقام اليوم التوظيفي المفتوح يوم الخميس الموافق 16 مارس 2023 من الساعة 10 صباحا وحتى الثالثة عصرا بنزل شباب قنا – بجوار مستشفي الهلال، ويمكن التسجيل للاشتراك من خلال الدخول على هذا الرابط وملء البيانات.