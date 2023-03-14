وظائف خالية بقطاع النقل البحري.. اعرف المستندات المطلوبة وميعاد التقديم

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، عن عدد من الوظائف القيادية والإشرافية بقطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل والمواصلات، موضحة أن هذه الوظائف تنتمي لنمط الوظائف التخصصية، مؤكدة أن آخر موعد للتقديم في هذه الوظائف هو 12 أبريل المقبل 2023.

أنواع الوظائف في قطاع النقل البحري

في السطور التالية ترصد «الوطن» تفاصيل الوظائف المطلوبة بقطاع النقل البحري والتي تشمل مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات ومدير إدارة التطوير المؤسسي ومدير إدارة وتنمية المواهب، ومدير إدارة الاستحقاقات والمزايا، ومدير إدارة البنية الأساسية وتأمين المعلومات، ومدير إدارة النظم والتطبيقات والدعم الفني، أخيراً مدير إدارة الإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني.

المستندات المطلوبة لوظائف قطاع النقل البحري

وجاءت المستندات المطلوبة لوظائف قطاع النقل البحري كالتالي:

1- بيان الحالة معتمد موضحا به «التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى تقارير أو بيان كفاية الأداء عن السنوات السابقة والخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم والدورات التدريبية من حيث مدتها ونوعها ومكانها والعلاوات التشجيعية وخطابات الشكر والتقدير والجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

2- بيان بالمقترح التطويري، وكذا بيان يوضح الإنجازات والإسهامات في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك إن وجدت.

3- بيان المهارات والقدرات الخاصة بالقدرة على التجديد والابتكار والقيادة واتخاذ القرارات والحصول على مؤهلات أعلى وإجادة لغات أجنبية والمعرفة بعلوم الحاسب الآلي وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية والمشاركة في المؤتمرات وإعداد البحوث والتمتع بالمظهر اللائق والقدرة على التخاطب.

4- عدد 9 صور شخصية 4×65- صورة الرقم القومي.

6- تكون جميع المستندات المقدمة من أصل + 8 صور

ونوهت بوابة الوظائف الحكومية، أن الطلبات تقدم باسم رئيس قطاع النقل البحري على النموذج المعد لذلك وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالإدارة العامة للموارد البشرية «أ. التطوير المؤسسي» بمقر قطاع النقل البحري شارع المكس بجانب كوبري النوبارية، عمارة تحيا مصر – إسكندرية.