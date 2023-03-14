وظائف القوى العاملة لتوفير 3000 فرصة عمل.. اعرف الشروط

تحرص وزارة القوى العاملة، على توفير وظائف من حين لآخر، حيث تتيح الوزارة الآلاف من فرص العمل والوظائف الخالية بمنشآت القطاع الخاص، تستهدف من خلالها الشباب والخريجين من جميع الفئات، وبالضمانات التي نصت عليها مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ويتطلع الشباب إلى معرفة تفاصيل وظائف القوى العاملة.

وظائف القوى العاملة.. 3000 فرصة عمل للشباب

ومنذ بداية العام الحالي 2023، أعلنت وزارة القوى العاملة عن 3000 فرصة عمل خلال شهري فبراير ومارس الجاري، وتختلف الوظائف والمحافظات المستهدفة والمتاح بها فرص عمل داخل شركات القطاع الخاص، ضمن تفاصيل وظائف القوى العاملة.

وتقوم وزارة القوى العاملة بنشر الوظائف المتاحة عبر النشرة القومية للتشغيل، حيث العمل ينمكن من يرغب في التقدم على وظيفة ضمن الوظائف المتاحة، التوجه إلى وزارة القوى العاملة، الكائنة في 3 شارع يوسف عباس، بمدينة نصر، أو زيارة المديريات التابعة للوزارة ومكاتب التابعة لها.

تفاصيل وظائف القوى العاملة

وتمثلت وظائف القوى العاملة التي تم الإعلان عنها مؤخرا، في التالي:

- محاسب.

- مشرف مواقع.

- مندوب تأمينات.

- سائق.

- عامل بوفية.

- عامل نظافة.

- مهندس تخطيط.

- مهندس تكاليف.

- أخصائي تدريب.

- خدمة عملاء.

- أمين مخازن.

- مشرفين مواقع.

- مديرين مواقع بالعاصمة الإدارية.

- مشرف أمن.

- مراقب كاميرات.

- مدير مطعم.

- كول سنتر.

- طباخ.

شروط الالتحاق بوظائف القوى العاملة

تختلف شروط الالتحاق بوظائف القوى العاملة بإختلاف الوظيفة المتاحة، ومن ضمن الشروط:

- مؤهل عالى - متوسط.

- خبرة لعدد من السنوات من 3 : 5 سنوات.

- السن من 18 : 50 عاما.

- الراتب يتم تحديده حسب المقابلة والوظيفة.