مسلسلات رمضان 2023.. عرض مسلسل الإمام الشافعي على قناة dmc وcbc والحياة

تتضمن خريطة مسلسلات رمضان 2023، عرض مسلسل الإمام الشافعي على أكثر من قناة، أبرزها dmc، cbc، الحياة، بطولة خالد النبوي، والذي يجسد شخصية الإمام الشافعي أحد أبرز الأئمة والفقهاء لدى المسلمين والعالم العربي، من تأليف الكاتب محمد هشام عبية والذي يشرف على فريق يضم مجموعة من الكتاب، إخراج الليث حجو، وتدور أحداثه في إطار 30 حلقة.

مسلسل الإمام الشافعي، يشارك في بطولته عددا من النجوم أبرزهم نضال الشافعي، أروى جودة، أحمد الرافعي، محمد الشرنوبي، خالد أنور، سلمى أبو ضيف، حمزة العيلي، فرح بسيسو، خالد القيش.

مسلسلات رمضان 2023.. عرض مسلسل الإمام الشافعي على 3 قنوات

وتتناول أحداث مسلسل الإمام الشافعي، الذي ينافس ضمن مسلسلات رمضان 2023، ويجرى عرضه على 3 قنوات تليفزيونية، بخلاف عرضه على منصة watch it آخر 6 سنوات من حياة الإمام وخلال تواجده في مصر، وكيف تأثر بالحضارة المصرية، وهي من أبرز الفترات التي عاشها في حياته.

مسلسل الإمام الشافعي على خريطة مسلسلات رمضان 2023

ويتطرق المسلسل إلى آخر سنوات الإمام أحد أشهر علماء الفقه والتفسير، في ظل المتغيرات التي شهدتها مصر منذ أكثر من ألف عام، وكان التصوير قد انطلق في شهر يناير الماضي.