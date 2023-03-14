مسلسلات رمضان 2023.. عرض مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة on

أعلنت القنوات العارضة لمسلسلات رمضان 2023، خريطة عرض الأعمال الفنية، لعل منها مسلسل الكبير أوي الجزء السابع علي قناة on، والذي سيشارك فيه عدد كبير من الفنانين على رأسهم بطل العمل الفنان أحمد مكي.

وكشف البرومو الرسمي عن عرض مسلسل حمد لله على السلامة علي قناة on في شهر رمضان ضمن مسلسلات رمضان 2023 وأيضا عرضه عبر شاشة on drama.

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع من أهم مسلسلات رمضان 2023

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، من بطولة كل من أحمد مكي ورحمد أحمد ومحمد سلام وهشام إسماعيل وسماء إبراهيم، وإخراج أحمد الجندي وإنتاج شركة سينرجي.

عرض مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة on

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع سيشارك فيه هذا العام نخبة من كبار ضيوف الشرف، أبرزهم الفنان أحمد السقا، وعدد من لاعبي الأهلي والزمالك.