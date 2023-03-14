انطلاق فعاليات مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية بمشاركة 50 دولة

قال أحمد سعد الدين، عضو نقاد السينما، إن انطلاق الدورة الـ24 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية، اليوم الثلاثاء، سيتم بمشاركة 50 دولة وأكثر من 100 فيلم.

الأفلام التسجيلية والقصيرة

وأضاف «سعد الدين»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة فهمي في برنامج منتصف النهار عبر «القاهرة الإخبارية»، أن ألمانيا تشارك كضيف شرف في الفعاليات بـ8 أفلام، منها 4 أفلام في المسابقات الرسمية.

وأوضح أن مهرجان الإسماعيلية يعد الحدث الفني المتخصص في الأفلام التسجيلية والقصيرة سواء الروائية أو أفلام التحريك بأنواعه.

برنامج الأفلام العابرة

ويشارك في مهرجان الإسماعيلية هذا العام قرابة 123 فيلما من 50 دولة منهم 16 فيلما تسجيليًا طويلا و14 فيلما تسجيليا قصيرا و20 فيلما روائيا قصيرا و18 فيلم تحريك، و17 فيلما من أفلام الطلبة، كما تعرض 4 أفلام للمكرمين و5 أفلام ضمن برنامج الأفلام العابرة للنوع، أيضا يعرض 17 فيلما في برنامج الأفلام القصيرة جدا و4 أفلام في برنامج أفلام البورتريه بالإضافه لفيلمين خارج المسابقة أيضا.