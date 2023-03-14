مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يفصلنا عنه أيام قليلة، يتطلع البعض من قاطني محافظة الغربية، إلي معرفة إمساكية رمضان 2023 بالغربية بجانب موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم.

إمساكية رمضان 2023 الغربية.. موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم

وفي هذا الصدد تنشر «الوطن» إمساكية رمضان 2023 الغربية مع موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم داخل مدينة طنطا، والمحلة الكبرى، وذلك من خلال السطور التالية حيث من المقرر أن يكون أول أيام شهر رمضان، وفقاً للحسابات الفلكية، هو يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023، بحسب ما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة.

عدد ساعات الصوم وموعد الفطار والسحور

- الخميس 23 مارس الموافق 1 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة، صلاة المغرب 6:09 ، العشاء 7:27، السحور 2:09، إمساك 4:09، الفجر 4:29، الظهر 12:03، العصر 3:31 .

- الجمعة 24 مارس الموافق 2 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و2 دقيقة، صلاة المغرب 6:10، العشاء 7:28، السحور 2:08، إمساك 4:08، الفجر 4:28، الظهر 12:02، العصر 3:31.

السبت 25 مارس الموافق 3 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و4 دقائق، صلاة المغرب 6:10، العشاء 7:29، السحور 2:06، إمساك 4:06، الفجر 4:26، الظهر 12:02، العصر 3:31.

- الأحد 26 مارس الموافق 4 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و6 دقائق، صلاة المغرب 6:11 ، العشاء 7:30 ، السحور 2:05، إمساك 4:05، الفجر 4:25، الظهر 12:02، العصر 3:31 .

- الإثنين 27 مارس الموافق 5 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و8 دقائق، صلاة المغرب 6:12 ، العشاء 7:30 ، السحور 2:04، إمساك 4:04، الفجر 4:24، الظهر 12:01، العصر 3:32 .

- الثلاثاء 28 مارس الموافق 6 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و10 دقائق، صلاة المغرب 6:12 ، العشاء 7:31 ، السحور 2:02، إمساك 4:02، الفجر 4:22، الظهر 12:01، العصر 3:32

- الأربعاء 29 مارس الموافق 7 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و12 دقيقة، صلاة المغرب 6:13 ، العشاء 7:32 ، السحور 2:01، إمساك 4:01، الفجر 4:21، الظهر 12:01، العصر 3:32

- الخميس 30 مارس الموافق 8 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 14 دقيقة، صلاة المغرب 6:14 ، العشاء 7:33 ، السحور 2:00، إمساك 4:00، الفجر 4:20، الظهر 12:01، العصر 3:32 .

- الجمعة 31 مارس الموافق 9 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 16 دقيقة، صلاة المغرب 6:14 ، العشاء 7:33 ، السحور 1:58، إمساك 3:58، الفجر 4:18، الظهر 12:00، العصر 3:32 .

- السبت 1 أبريل الموافق 10 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 18 دقيقة، صلاة المغرب 6:15 ، العشاء 7:34 ، السحور 1:57، إمساك 3:57، الفجر 4:17، الظهر 12:00، العصر 3:32 .

- الأحد 2 أبريل الموافق 11 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 21 دقيقة، صلاة المغرب 6:16 ، العشاء 7:35 ، السحور 1:55، إمساك 3:55، الفجر 4:15، الظهر 12:00، العصر 3:32 .

- الإثنين 3 أبريل الموافق 12 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 22 دقيقة، صلاة المغرب 6:16 ، العشاء 7:36 ، السحور 1:54، إمساك 3:54، الفجر 4:14، الظهر 11:59، العصر 3:32 .

- الثلاثاء 4 أبريل الموافق 13 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 24 دقيقة، صلاة المغرب 6:17 ، العشاء 7:36 ، السحور 1:53، إمساك 3:53، الفجر 4:13، الظهر 11:59، العصر 3:32 .

- الأربعاء 5 أبريل الموافق 14 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 26 دقيقة، صلاة المغرب 6:17 ، العشاء 7:37 ، السحور 1:51، إمساك 3:51، الفجر 4:11، الظهر 11:59، العصر 3:32 .

- الخميس 6 أبريل الموافق 15 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 28 دقيقة، صلاة المغرب 6:18 ، العشاء 7:38 ، السحور 1:50، إمساك 3:50، الفجر 4:10، الظهر 11:59، العصر 3:32 .

- الجمعة 7 أبريل الموافق 16 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 30 دقيقة، صلاة المغرب 6:19 ، العشاء 7:39 ، السحور 1:49، إمساك 3:49، الفجر 4:09، الظهر 11:58، العصر 3:32 .

- السبت 8 أبريل الموافق 17 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 32 دقيقة، صلاة المغرب 6:19 ، العشاء 7:40 ، السحور 1:47، إمساك 3:47، الفجر 4:07، الظهر 11:58، العصر 3:32 .

- الأحد 9 أبريل الموافق 18 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 34 دقيقة، صلاة المغرب 6:20 ، العشاء 7:40 ، السحور 1:46، إمساك 3:46، الفجر 4:06، الظهر 11:58، العصر 3:32 .

- الإثنين 10 أبريل الموافق 19 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 37 دقيقة، صلاة المغرب 6:21 ، العشاء 7:41 ، السحور 1:44، إمساك 3:44، الفجر 4:04، الظهر 11:57، العصر 3:32 .

- الثلاثاء 11 أبريل الموافق 20 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 38 دقيقة، صلاة المغرب 6:21 ، العشاء 7:42 ، السحور 1:43، إمساك 3:43، الفجر 4:03، الظهر 11:57، العصر 3:32 .

- الأربعاء 12 أبريل الموافق 21 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 40 دقيقة، صلاة المغرب 6:22 ، العشاء 7:43 ، السحور 1:42، إمساك 3:42، الفجر 4:02، الظهر 11:57، العصر 3:32 .

- الخميس 13 أبريل الموافق 22 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 42 دقيقة، صلاة المغرب 6:22 ، العشاء 7:44 ، السحور 1:40، إمساك 3:40، الفجر 4:00، الظهر 11:57، العصر 3:32 .

- الجمعة 14 أبريل الموافق 23 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 44 دقيقة، صلاة المغرب 6:23 ، العشاء 7:44 ، السحور 1:39، إمساك 3:39، الفجر 3:59، الظهر 11:56، العصر 3:32 .

- السبت 15 أبريل الموافق 24 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 47 دقيقة، صلاة المغرب 6:24 ، العشاء 7:45 ، السحور 1:37، إمساك 3:37، الفجر 3:57، الظهر 11:56، العصر 3:32 .

- الأحد 16 أبريل الموافق 25 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 48 دقيقة، صلاة المغرب 6:24 ، العشاء 7:46 ، السحور 1:36، إمساك 3:36، الفجر 3:56، الظهر 11:56، العصر 3:32 .

- الإثنين 17 أبريل الموافق 26 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 50 دقيقة، صلاة المغرب 6:25 ، العشاء 7:47 ، السحور 1:35، إمساك 3:35، الفجر 3:55، الظهر 11:56، العصر 3:32 .

- الثلاثاء 18 أبريل الموافق 27 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 53 دقيقة، صلاة المغرب 6:26 ، العشاء 7:48 ، السحور 1:33، إمساك 3:33، الفجر 3:53، الظهر 11:55، العصر 3:32 .

- الأربعاء 19 أبريل الموافق 28 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 54 دقيقة، صلاة المغرب 6:26 ، العشاء 7:49 ، السحور 1:32، إمساك 3:32، الفجر 3:52، الظهر 11:56، العصر 3:32 .

- الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 56 دقيقة، صلاة المغرب 6:27 ، العشاء 7:50 ، السحور 1:31، إمساك 3:31، الفجر 3:51، الظهر 11:55، العصر 3:32.