«البنتاجون»: مقاتلات روسية ألقت وقودها أمام المسيرة الأمريكية ولن نكشف عن مهمتها

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن المقاتلات الروسية ألقت وقودها أمام المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود، لافتة إلى أن المقاتلة الروسية اقتربت جدا من المسيرة التابعة للولايات المتحدة الأمريكية وشكلت خطرا كبيرا عليها.

عدم الإفصاح عن مهمة المسيرة الأمريكية

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية بحسب قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم الثلاثاء: «لن نفصح عن مهمة المسيرة فوق البحر الأسود وعما إذا كانت مسلحة أم لا، واضطررنا لإنزال المسيرة الأميركية في البحر الأسود بسبب الوضع خلال الحادث».

استدعاء السفير الروسي

واستدعت الولايات المتحدة الأمريكية، السفير الروسي لديها، للتعبير عن الغضب الشديد من هذا التصرف الذي يأتي بعد شهر واحد من مرور عام على الأزمة الروسية الأوكرانية.