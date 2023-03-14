بنك الطعام المصري لقناة الحياة: ندعم محاربات السرطان غذائيا

كشف محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مجهودات التحالف الوطني لإيصال المساعدات والدعم للمستحقين.

وقال محسن سرحان، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي على شاشة قناة «الحياة»: «التحالف الوطني يعمل كفريق متكامل لخدمة المستحقين، كما أن كل جمعية مشاركة في التحالف الوطني تتخصص في تقديم مساعدات محددة كي لا يتم تكرار شكل المساعدات».

تعاون بين البنك وبهية

وأضاف سرحان: «قمنا بتوقيع بروتوكول تعاون بين بنك الطعام ومؤسسة بهية، وندعم محاربات السرطان غذائيا من بنك الطعام المصري، كما أن 85% من الفئات التي يخدمها في بنك الطعام هي السيدات فاقدي العائل».

عام من عمر التحالف

وتابع: «مر عام على التحالف الوطني، وهي فترة ليست كبيرة، ولكن يمكننا من خلالها تقيير التجربة وهو أمر طبيعي لأننا جمعنا مجموعة من الناس المتحدين في القيم، ومفيش إنسان في مصر يعمل في الجمعيات الكبيرة إلا وهو يضع في رأسه أنه يخدم المواطنين ويريد إيصال المساعدات للمستحقين».