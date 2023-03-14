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محافظة الإسكندرية تحصد 3 مراكز في جائزة مصر للتميز الحكومي

كتب:

بيتر مكرم
10:12 م | الثلاثاء 14 مارس 2023
محافظة الإسكندرية تحصد 3 مراكز في جائزة مصر للتميز الحكومي

محافظة الإسكندرية تحصد 3 مراكز في جائزة مصر للتميز الحكومي

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المحافظة حصدت 3 مراكز متقدمة في «جائزة مصر للتميز الحكومي» بدورتها الثالثة؛ موضحًا أن حي أول المنتزه حصد المركز الأول، بينما حصد حي العجمي المركز الثاني على مستوى الجمهورية في جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة «فئة الأحياء»، أما المركز التكنولوجي بحي أول المنتزه ففاز بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية.

تحفيز الموظفين الحكوميين على التميز والإبداع والابتكار

وأكد «الشريف» خلال بيان للمحافظة، اليوم، أن جائزة التميز الحكومي تأتي في إطار رؤية مصر 2030 للارتقاء بالأداء الحكومي على مختلف المستويات، وتحفيز الموظفين الحكوميين على التميز والإبداع والابتكار، وتشجيع المنافسة بين مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية على تقديم خدمات حكومية نوعية تسرّع مسارات التنمية المستدامة.

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