انطلاق فعاليات الدورة 24 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية

انطلقت منذ قليل، فعاليات الدورة الـ24 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة بقصر ثقافة الإسماعيلية.

وحرص على الحضور كل من الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما نيابة عن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ونائب محافظ الإسماعيلية المهندس أحمد عصام الذي يحضر نيابة عن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

أبرز حضور مهرجان الإسماعيلية

وحضر أيضا الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والمونتيرة منار حسني رئيس المركز القومي للسينما، ورئيس المهرجان الناقد السينمائي عصام زكريا وعدد كبير من صناع السينما التسجيلية والقصيرة من داخل وخارج مصر.