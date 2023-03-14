عرض «في عيون السينما» بافتتاح فعاليات الدورة الـ24 من مهرجان الإسماعيلية

انطلقت فعاليات الدورة الـ 24 من مهرجان الإسماعيلية بأغنية «في عيون السينما»، وهي من كلمات طارق علي، وألحان كريم عرفة وتوزيع محمد الشاعر وغناء مادونا مجدي ويخرج الحفل هشام عطوة.

وأعدت الأغنية خصيصا للدورة الـ24، ويشارك في الدورة الـ 24 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة من المقرر أن تقام فعاليتها في الفترة من 14 وحتى 20 من مارس 2023، وتحتفي بشكل خاص بالفيلم العابر للنوع Hybrid، من خلال عدد من البرامج المتخصصة.

أفلام مهرجان الإسماعيلية

ويشارك في مهرجان الإسماعيلية هذا العام نحو 123 فيلما من 50 دولة منهم 16 فيلما تسجيليا طويلا، و14 فيلما تسجيليا قصيرا و20 فيلما روائيا قصيرا، و18 فيلم تحريك، و17 فيلما من أفلام الطلبة.