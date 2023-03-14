إصابة شاب صدمته سيارة مسرعة على طريق «بورسعيد - دمياط»

أصيب شاب في مقتبل عمره بطريق بورسعيد دمياط مساء اليوم بعد أن صدمته سيارة تسير بسرعة جنونية وهو يعبر الطريق وفرت هاربة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم له.

نقل المصاب إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد أنه وصل إلى مستشفى الزهور مصطفي فتحي مصطفي 24 سنة مصابا بكدمات وسحجات بالجسم.

السرعة الزائدة سبب الحادث

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة أن الشاب كان يعبر الطريق وظهرت فجأة سيارة مسرعة وصدمته وفرت هاربة.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة

من جانب آخر أكد مصدر مسؤول بإدارة مرور بورسعيد أنه تم وضع عدد من أجهزة مراقبة السرعة «الرادار» وعمل حملات مرورية وفرض غرامات فورية لتجاوز السرعة علي طريق بورسعيد دمياط للحد من السرعة الزائدة به وطالب السائقين بالالتزام بالسرعة المحددة فارواح الناس ليست هينة مشيراً إلى أنه يجري ضبط السيارة المسرعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.