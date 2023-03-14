أسماء الفائزين في قرعة الحج كفر الشيخ 2023.. اعرف التفاصيل

أسدل اليوم الثلاثاء الستار على إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج كفر الشيخ 2023، بفوز 350 حاجا وحاجة لزيارة بيت الله الحرام، كما وقع الاختيار على عدد 175 شخص بجميع مراكز وقري الإقليم ضمن الاحتياطي للذهاب لزيارة حج البيت، وذلك وفقاً لما أجرى اليوم من أعمال لقرعة الحج، داخل قاعة قصر ثقافة كفر الشيخ، لقرعة الحج التابعة لوزارة الداخلية، لمديرية أمن كفر الشيخ، وذلك بحضور عدد من القيادات الأمنية، وعلي رأسهم اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ.

بالأسماء الفائزين في قرعة الحج كفر الشيخ 2023

وتقدم «الوطن»، أسماء الفائزين في قرعة الحج كفر الشيخ 2023، والتي شملت من وقع عليهم الاختيار من جميع مراكز وقرى المحافظة، حيث تم إعلان كل مركز على حدة وإعلان أسماء الفائزين اليوم الثلاثاء.

رابط الأسماء الفائزين في قرعة الحج كفر الشيخ 2023

ويبحث الكثيرون عن معرفة بالأسماء الفائزين في قرعة الحج كفر الشيخ 2023، وذلك من خلال الدخول عبر الرابط التالي:

https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/InternetSearch/SearchInternetForDraw.xhtml?fbclid=IwAR0QccSU62FAdKDGK6yDkrZWY_J5

بينما يتبع الحاج التعليمات عبر الرابط السابق من إدخال الاسم ،والمحافظة التابع لها، والمركز الذي يقيم به، حي يتم معرفة اسم كل حاج ضمن ال 350 فائزا الذي حالفهم الحظ اليوم بالفوز ضمن قرعة الحج في كفر الشيخ للعام الجاري، وسط فرحة كبيرة عمت علي وجوة الحضور وقت تلقيهم خبر فوزهم بالذهاب للحج في الأراضي الحجازية هذا العام.