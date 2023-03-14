مسلسلات رمضان 2023.. عرض مسلسل جت سليمة على قناة «CBC»

أيام قليلة ويبدأ عرض مسلسلات رمضان 2023، ومن أبرز الأعمال التي ينتظرها الجمهور مسلسل «جت سليمة» للفنانة دينا سمير غانم رمضان 2023، الذي تعود خلاله للدراما الرمضانية بعد غياب نحو 3 سنوات.

تفاصيل مسلسل دنيا سمير غانم في رمضان 2023

واستقرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على عرض مسلسل جت سليمة على قناة «CBC» حصريا، من بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، وينتمي لنوعية مسلسلات الـ15حلقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وكان اسمه المبدئي «صراع الفصول» وجرى تغييره إلى «جت سليمة».

ويعرض مسلسل جت سليمة على قناة «CBC»، ضمن مسلسلات رمضان 2023، ويشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن والكوميديا بجانب دنيا سمير غانم، محمد سلام، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت، خالد الصاوي، ومايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج أحمد السبكي.

البرومو الرسمي لمسلسل دنيا سمير غانم

وطرح منذ أيام قليلة ماضية، البرومو الدعائي لمسلسل «جت سليمة» ونشرته دنيا سمير غانم منذ أيام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وظهرت خلاله وهي تعود فجأة للماضي بعد قصة قرأتها برفقة شقيقها لتجد نفسها في مكان أشبه بالسوق قديما، وتحاول البحث عن شقيقتها.