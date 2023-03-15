إصابة شاب اعتدى عليه آخرون بسلاح أبيض في بورسعيد

أصيب شاب في مقتبل عمره في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد أن اعتدى عليه آخرون بسلاح أبيض في مشاجرة نشبت بينهما وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم له.

نقل المصاب إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد أنه وصل إلي مستشفي الحياة بورفؤاد عن طريق الأهل حسين محمد حسين 17 سنة مصاب بجرح قطعي بالحاجبين الأيمن والأيسر.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة أن الشاب نشبت بينه وبين آخرين مشاجرة واعتدوا عليه بالسلاح الأبيض فأصابوه في وجهه ويجرى ضبط المعتدين والسلاح الابيض المستخدم في الواقعة.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة.

التحريات أساس الحكم

من جانب آخر قال المحامي جاسر المصري، إن تحريات البحث الجنائي هي الفيصل في القضية والتى يتم علي أساسها الحكم بالإضافة إلى أقوال شهود الواقعة، وأضاف أنه إذا كانت المشاجرة دون سبق إصرار وترصد يتم الحكم فيها مخفف، لكن في حالة إثبات المباحث العامة بالتحريات أن هناك سبق إصرار وترصد، تتحول القضية إلى جناية قتل، وقد تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة في حالة الإصابة الخطيرة.