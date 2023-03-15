إعلان مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان الأسبوع المقبل

يعتزم البنك المركزي المصري، إعلان مواعيد عمل البنوك في رمضان، خلال أيام، للجمهور والعاملين بالقطاع المصرفي.

مواعيد البنوك في رمضان

وجرت العادة، كل عام، على تحديد مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان، من الساعة 9.30 صباحاً للجمهور حتى الساعة 1.30 ظهراً، وتزيد نصف ساعة للموظفين في البنوك، فيصبح حضورهم 9 صباحاً حتى 2 ظهراً.

ساعات عمل البنوك خلال شهر رمضان

ومن المقرر أن يصدر البنك المركزي المصري، الأسبوع المقبل، مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان، مع تعميمها على البنوك العاملة في السوق المحلية، لتنظيم العمل وحضور العملاء.

مواعيد جديدة للمحال والمطاعم والمولات

يذكر أن مجلس الوزراء، وافق على مشروع قرار من وزير التنمية المحلية، الخاص بتحديد مواعيد عمل المحال التجارية والمولات والسلاسل التجارية والمطاعم خلال شهر رمضان وحتى عيد الفطر المبارك.

وتضمن القرار الحكومي استمرار خدمة توصيل الطلبات طوال 24 ساعة، وتحديد مواعيد عمل المحلات التجارية لتصبح حتى الساعة 2 بعد منتصف الليل، مع إلزام الورش الحرفية بالإغلاق الساعة 10 مساءً.