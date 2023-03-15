تعرف على الحالة المرورية بالمحاور والطرق الرئيسية صباح اليوم

نشرت الإدارة العامة للمرور خدماتها بكافة الطرق والمحاور الرئيسي، صباح اليوم، لتسيير الحركة أمام قائدي المركبات، تزامنا مع توجه الموظفين الى أماكن عملهم، بغرض القضاء على أي كثافات، فضلا عن الاستعانة بالأوناش لرفع السيارات المعطلة التي قد تتسبب في تعطل الحركة.

كما تقوم الحملات المرورية بضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة ومخالفات عدم وضع الملصق الإلكتروني وضبط قائدي السيارات من متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، كما تنتشر الرادارات على الطرق لضبط مخالفات تجاوز السرعة.

الحالة المرورية

وفيما يتعلق بالحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، ظهرت كثافات مرورية ببعض الطرق، مقابل سيولة مرورية بطرق أخرى، حيث تباطأت الحركة المرورية على الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع الخامس، مرورًا بمنطقة المرج حتى نزلة قليوب وكذلك المتجه إلى منطق الوراق.

كما ظهرت كثافات مرورية بميدان مصطفى محمود في الاتجاه القادم من شارع جامعة الدول وحتى مطلع كوبري 15 مايو ومحور 26 يوليو وميدان التحرير وميدان روكسي وكوبري أكتوبر ورمسيس، ومناطق وسط البلد، وأعلى كوبري 15 مايو المتجه من مناطق وسط البلد إلى شارع جامعة الدول.

وكشفت المتابعة الميدانية ظهور كثافات مرورية أعلى محور صفط اللبن للقادم من الدائري، وصولًا إلى شارع السودان وكذلك الأمر أعلى كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، ونزلة ميدان المؤسسة وقليوب، مقابل سيولة مرورية في منطقة الزمالك.