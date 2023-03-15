انقلاب سيارة ميكروباص على طريق زهراء المعادي

شهد طريق زهراء المعادي باتجاه مدينة نصر، انقلاب سيارة ميكروباص وإصابة عدد من الأشخاص، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارًا من الخدمات المعينة على الطرق، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بعد تصادمها مع أخرى على طريق زهراء المعادي اتجاه مدينة نصر، وهو ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص جار حصر عددهم، وتم نقلهم للمتستشفى لتلقي العلاج.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، فضلًا عن الدفع بعدد من الأوناش لرفع آثار الحادث من على الطريق وعودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.