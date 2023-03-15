تعرف على شروط دعم المشروعات الصغيرة من وزارة الهجرة لشباب 14 محافظة

في إطار خطة عمل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، التي تستهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل المتاحة الآمنة، أعلنت وزارة الهجرة عن فرصة تقديم الدعم الفني والمالي للشباب الراغبين في إنشاء أو تطوير مشروعاتهم الصغيرة بالمحافظات التابعة لمبادرة «مراكب النجاة»، كي يقوموا بتنفيذ المشروعات وبداية العمل داخل وطنهم.

المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» داخل 14 محافظة

ونشرت وزارة الهجرة عبر الصفحة الرسمية لها، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إذا كانت لديك فكرة مشروع أو مشروع صغير قائم بحاجة إلى دعم فني ومالي لتنفيذ فكرتك أو تنمية مشروعك، فإن برنامج دعم المشروعات الصغيرة الخاص بالمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج هنا لمساعدتك».

وأشارت وزارة الهجرة إلى أن الهدف من برنامج «دعم المشروعات الصغيرة» لشباب محافظات المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، وهي المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، يتمثل في تقديم المساعدة الفنية والمالية لأصحاب المشروعات، بالإضافة إلى دعم نمو وتطوير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر القائمة.

وأوضحت وزارة الهجرة، أنه على الشباب الراغب في الاستفادة من برنامج «دعم المشروعات الصغيرة»، القيام بالتقديم من خلال ملء النموذج الموجود عبر هذا الرابط، في موعد أقصاه 28 مارس الجاري، لكونه آخر موعد للتقديم.

شروط التقديم في برنامج «دعم المشروعات الصغيرة»

1- الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا من الذكور والإناث.

2- مصري أو مصرية الجنسية.

3- مقيم أو مقيمة في واحدة من المحافظات الـ 14 لمبادرة «مراكب النجاة»، وهي محافظات: «الفيوم، البحيرة، الغربية، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، بني سويف، المنيا، أسيوط، الأقصر، قنا، سوهاج».

4- تقديم فكرة مشروع صغير أو مشروع صغير قائم.

5- وجود خبرة مهنية ذات صلة بفكرة المشروع.

6- الالتزام بحضور تدريب بناء القدرات حتى نهاية يونيو 2023.

خطوات التقديم على برنامج «دعم المشروعات الصغيرة»

1- عند التقدم إلى برنامج «دعم المشروعات الصغيرة»، ستتلقى تدريبًا على كيفية وضع خطة عمل.

2- سيتم بعد ذلك مراجعة خطة عملك من قبل لجنة من الخبراء.

3- إجراء تقييم احتياجات لأصحاب المشاريع لتزويدهم بتدريب مخصص لبناء القدرات في الموضوعات التالية: «التخطيط المالي، وإدارة سلسلة الامداد، وإدارة الموارد البشرية، والتسويق، والتخطيط الاستراتيجي».

4- عند الانتهاء من تدريب بناء القدرات، سيتم تزويد المتقدمين بمساعدات عينية لدعم مشاريعهم.