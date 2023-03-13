«الهجرة» تنظم تدريبات مجانية لشباب جميع المحافظات «أون لاين»

تنظم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عدد من الدورات التدريبية المجانية، ممثلة في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، لشباب جميع المحافظات، خاصة الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، في إطار خطة عمل وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج؛ لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية داخل المحافظات، بهدف توفير البدائل الآمنة والمتاحة للشباب.

خلال الفترة من يوم 26 مارس حتى 4 إبريل

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة، عبر الصفحة الرسمية للمركز، عبر «فيسبوك»: «لو نفسك تشتغل في مجال تطوير الأعمال، تعرف طرق تطوير المشاريع، كيفية توسيعها وطرق استخدام وسائل التسويق المختلفة».

وأضاف المركز المصري الألماني، أن تدريب تطوير الأعمال سيكون «أون لاين»، فترة مسائية، على أن يكون التدريب خلال الفترة من يوم 26 مارس حتى 4 أبريل من الساعة 6 مساء وإلى الساعة 10 مساء.

كما أعلن المركز المصري الألماني، عن تدريب آخر، وتابع: «مش محتاج تاخد أجازة عشان تحضر تدريب، بنقدم لك تدريب التأهيل الوظيفي، تقدر تحضره من البيت و فترة مسائية من 6 لـ 10 مساًء، والتدريب دا هيساعدك تعرف تعمل إزاي cv وCover letter قوي تتقبل بسببه في أي وظيفة، تعرف أبرز أخطاء كتابة الـ CV، ايه المنصات اللي تدور على شغل عليها- تجهز إزاي للإنترفيو، تجاوب إزاي على أسئلة الانترفيو، إنشاء حساب على Linkedin».

من الساعة 6 مساء وإلى الساعة 10 مساء

يذكر أنّ هذا التدريب يأتي استكمالًا لسلسلة الدورات التدريبية التي ينظمها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بشكل مستمر، لشباب جميع المحافظات، سواء من خلال الحضور داخل قاعات المركز، أو عن طريق الحضور «أون لاين».