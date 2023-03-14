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وزيرة الهجرة تصدر قرارا بتعيين عماد سوريال مساعدًا للشئون المالية

كتب:

منة عبده
11:26 ص | الثلاثاء 14 مارس 2023
عماد سوريال مساعد وزيرة الهجرة للشئون المالية

عماد سوريال مساعد وزيرة الهجرة للشئون المالية

أصدرت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قرارا وزاريا بتعيين السيد عماد سمير جرجس سوريال، مساعدا للوزيرة للشئون المالية والإدارية، في إطار خطة تطوير العمل بشكل أكبر وأكثر فعالية، ورفع كفاءة الأداء والوصول بمستوى العمل لأفضل الدرجات.

خبرة عملية تمتد لأكثر من 30 عاما في مجال الشئون المالية

ويتمتع السيد عماد سوريال بخبرة عملية تمتد لأكثر من 30 عاما في مجال الشئون المالية والإدارية، فقد شغل منصب مدير الشئون المالية بسفارة مصر لدى فرنسا، وكان مسئولا بشكل كامل عن جميع أعمال الشئون المالية بالسفارة.

كما عمل مدير عام الإدارة المالية للاستحقاقات بوزارة الخارجية وشارك في تعديل قانون السلك قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 45 لسنة 1982 ليتوافق مع قانون الخدمة المدنية في الشق الخاص باستحقاقات العاملين مع الكادر الإداري ببعثتنا التمثيلية في الخارج.

 مدير عام الإدارة المالية للاستحقاقات بوزارة الخارجية

وأضافت وزارة الهجرة في بيان لها: بالإضافة إلى حساب التكاليف المترتبة على تعديل القانون وإعداد ومتابعة البرامج اللازمة لتنفيذ حساب استحقاقات كافة العاملين بديوان عام الوزارة من كافة الكادرات الوظيفية وكذلك أعضاء جميع بعثاتنا التمثيلية حول العالم، بجانب المشاركة في إعداد النشرات الخاصة لتنفيذ كافة أعمال الشئون المالية بوزارة الخارجية، والاشتراك في اللجنة الخاصة بدراسات مرتبات الخارج.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.