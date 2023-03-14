«الهجرة» تدعو الطلبة العائدين من أوكرانيا لتحديد المستوى للمرة الرابعة

دعت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الطلاب العائدين من أوكرانيا ولم يتقدموا لامتحانات تحديد مستوى سابقة، بسرعة التسجيل لحصر أعداد العائدين والراغبين في إجراء الامتحانات، لبحث إمكانية عقد امتحانات تحديد المستوى للمرة الرابعة.

فترة التسجيل

وحثت الوزارة الهجرة العائدين من أوكرانيا، الذين لم يتقدموا لإجراء امتحانات تحديد المستوى مسبقا، ضرورة التسجيل خلال الفترة من اليوم 13 مارس وحتى السبت المقبل 18 مارس، وتشمل: «الاسم رباعيًا، كلية الدراسة في أوكرانيا، السنة الدراسية»، وذلك لحصر الأعداد وبحث إمكانية عقد امتحانات تحديد المستوى للمرة الرابعة، وذلك من خلال هذا الرابط.

حصر الأعداد

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الخاص الذي توليه القيادة السياسية بالطلبة المصريين الدارسين بالخارج ورعايتهم في ظل التحديات التي تفرضها المستجدات على الساحة العالمية.