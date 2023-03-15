«الهجرة» تنشر فيديو توضيحيا جديدا لاستيراد سيارات المصريين بالخارج

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عبر الصفحة الرسمية لها، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أبرز المعلومات عن قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج، بعد التعديلات والتيسيرات الجديدة المضافة عليه، لجعله مناسبا لأكبر عدد ممكن من المصريين بالخارج.

تم تخفيض الضريبة الجمركية 70%

وأضافت وزارة الهجرة عبر الصفحة الرسمية لها: «تم مد مبادرة سيارات المصريين بالخارج، استجابة لمطالبكم إلى 14 مايو المقبل، يعني الفرصة لسه موجودة للاستفادة من المبادرة، وكمان تم تخفيض الضريبة الجمركية 70%، يعني كل اللي هتدفعه 30% فقط وهيرجعولك بعد خمس سنين كمان».

مد فترة استيراد السيارة إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة

وأشارت وزارة الهجرة خلال المنشور، إلى أنه تم مد فترة استيراد سيارات المصريين بالخارج إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة: «لو أنت مالك ثاني ممكن تنزل عربيتك لو معداش عليها 3 سنوات، تابعنا عشان تعرف أكتر عن كل التفاصيل والتعديلات الجديدة، ونزل الأبلكيشن دلوقتي وسجل بياناتك لحد 14 مايو 2023».

وتأتى تلك التيسيرات والتسهيلات في إطار حرص وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بقيادة السفيرة سها جندي، على توفير كل احتياجات المصريين بالخارج، وربطهم بوطنهم الأم، لكونهم جزءا لا يتجزأ منها، كما تسعى الوزارة بشكل مستمر لإطلاق المبادرات والخدمات التى تستهدف خدمة جميع أبناء الوطن المغتربين بالخارج.