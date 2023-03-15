جامعة المنصورة تحتفل بطلاب 46 دولة عربية وأجنبية بفاعلية «يوم الشعوب»

قال الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، إن التعليم يعتبر القوى الناعمة في الدولة المصرية، وبالتالي تحرص جامعة المنصورة على الاحتفال بيوم الشعوب، بهدف تجميع أبناء الدول العربية للاحتفال بهم، مشيرًا إلى أن الجامعة تضم طلابا من 46 دولة تابعة للجاليات العربية والأجنبية، إلى جانب 12 ألف طالب وافد سواء في مرحلة البكالوريس أو الليسانس أو الدراسات العليا، موضحًا أن أكثر من 20 دولة ممثلة في السفارات العربية والأجنبية تشارك في الاحتفالية.

دعم الشباب لإدارة المؤسسات

وأضاف «خاطر»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي عبر فضائية «القناة الأولى»، أن احتفالية «يوم الشعوب»، ستكون ملائمة وتليق بالدولة المصرية، موضحًا أن كلية الآداب بجامعة المنصورة تتولى مسئولية التنظيم، لافتًا إلى دعم الشباب حتى يكون له القدرة على إدارة المؤسسات منذ الصغر، متابعًا أنه يتم التجهيز لهذا الحدث منذ 6 أشهر.

«يوم الشعوب» منظم على أعلى مستوى

وأكد رئيس جامعة المنصورة، أن احتفالية «يوم الشعب»، ستكون منظمة على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن هذا اليوم سيحتوي على جزء ترفيهي، إذ أن كل جالية من الجاليات العربية لها طقوسها وتقاليدها الخاصة بها.