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بورصة الأعلاف: الردّة بـ10 آلاف جنيه اليوم والصويا بـ33 ألف جنيه

كتب:

منة العشماوي
09:58 ص | الأربعاء 15 مارس 2023
أسعار خامات الأعلاف

أسعار خامات الأعلاف

قال سليم صبحي، عضو شعبة الدواجن في اتحاد الغرفة التجارية، إنّ أسعار خامات الأعلاف تشهد استقرارا، وهو ما يعتبر أمر إيجابي لأنه ينتج عنه استقرار أو انخفاض في أسعار الدواجن الفترة المقبلة.

وشهدت أسعار خامات الأعلاف استقرارا اليوم، بحسب متوسط أسعار بورصة الأعلاف والخامات، ويرى عضو شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الأمر يعد مؤشرا إيجابيا، قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الدواجن.

وسجلت أسعار خامات الأعلاف اليوم، طن الذرة الصفراء الأرجنتيني 19000 جنيه، ونفس السعر للطن البرازيلي، ووصل سعر «الكورن فلاك» الذرة الأرجنتيني 19700 جنيه.

أسعار خامات الأعلاف

وتصل أسعار الصويا للطن المحلي 44% إلى 33 ألف جنيه، والـ46% محلي 34 ألف جنيه، وسجل سعر طن الجلوتين المستورد 45500 جنيه، والجلوتين المحلي 45300، وسعر طن الجلوتوفيد 14300 جنيه، والردة 10000 جنيه.

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بقلم منة العشماوي