الغرفة التجارية بالجيزة: نتوقع استقرار أسعار الأعلاف حتى نهاية شهر رمضان

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، بمحافظة الجيزة، إن أسعار خامات الأعلاف تشهد استقرارا ملحوظا، ومن المتوقع الاستمرارية في الاستقرار حتى نهاية شهر رمضان.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أسعار الأعلاف تختلف من شركة إلى أخرى، ويبلغ سعر طن العلف 25,000 جنيه.

أسعار خامات الأعلاف

ووفقا لما أعلنته بورصة خامات الأعلاف، فإن سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتينية والبرازيلية سجل نحو 19000 جنيه، والذرة الأرجنتينية «كورن فلاك» 19700 جنيه، بينما يبلغ طن كُسب الصويا المحلي 44% نحو 33000 جنيه، والـ46% سعر 34000.

وتابعت البورصة، أن سعر طن القمح الأوكراني 11.5% بلغ سعره 13500جنيه، والروسي 13250 جنيها، وطن الردة المحلي 10000جنيه، فيما يبلغ سعر طن جيلوتين مستورد في الأسواق 45500 جنيه، والجيلوتين المحلي 45300 جنيه.