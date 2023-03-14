رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الغرفة التجارية بالجيزة: نتوقع استقرار أسعار الأعلاف حتى نهاية شهر رمضان

كتب:

مريم حنفي
10:54 م | الثلاثاء 14 مارس 2023
أسعار خامات الأعلاف

أسعار خامات الأعلاف

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، بمحافظة الجيزة، إن أسعار خامات الأعلاف تشهد استقرارا ملحوظا، ومن المتوقع الاستمرارية في الاستقرار حتى نهاية شهر رمضان.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أسعار الأعلاف تختلف من شركة إلى أخرى، ويبلغ سعر طن العلف 25,000 جنيه.

أسعار خامات الأعلاف

ووفقا لما أعلنته بورصة خامات الأعلاف، فإن سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتينية والبرازيلية سجل نحو 19000 جنيه، والذرة الأرجنتينية «كورن فلاك» 19700 جنيه، بينما يبلغ طن كُسب الصويا المحلي 44% نحو 33000 جنيه، والـ46% سعر 34000. 

وتابعت البورصة، أن سعر طن القمح الأوكراني  11.5% بلغ سعره 13500جنيه، والروسي 13250 جنيها، وطن الردة المحلي 10000جنيه، فيما يبلغ سعر طن جيلوتين مستورد في الأسواق 45500 جنيه، والجيلوتين المحلي 45300 جنيه. 

 

 

اقرأ المزيد:

اسعار الزيت والسلع الغذائية في معارض أهلا رمضان

اسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية ومحلات الجزارة اليوم الأحد

اسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 29-3-2022 في البنوك

انخفاض اسعار الدواجن اليوم.. «الشعبة» توضح السبب

اسعار العملات الاجنبية القديمة: تصل إلى ملايين الجنيهات

اسعار حلاوة المولد 2021

استقرار اسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم

اسعار سيارات ميتسوبيشي أكسباندر موديل 2022

استقرار اسعار البيض اليوم .. والطبق البلدي بـ 51 جنيها

اسعار فندق العلمين الساحل الشمالي.. الأسبوع بـ245 ألف جنيه
بقلم مريم حنفي