استقرار في بورصة الأعلاف اليوم.. و«الغرف التجارية»: نتوقع تراجع أسعار الدواجن

تشهد أسعار خامات الأعلاف استقرارا الفترة الحالية، بحسب متوسط أسعار بورصة الأعلاف والخامات، وهو مؤشر إيجابي لتراجع أسعار الدواجن الفترة المقبلة بحسب شعبة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية.

وسجلت أسعار خامات الأعلاف اليوم، طن الذرة الصفراء الأرجنتيني 15300 جنيه، وهو نفس السعر للطن البرازيلي، فيما يصل سعر الأوكراني إلى 14700 جنيه، و«الكورن فلاك» الذرة الأرجنتيني 15900 جنيه.

أسعار خامات الأعلاف

وبشأن أسعار كسب الصويا فإن الطن المحلي 44% سجل 26700 جنيه، والـ46% محلي سعره 27700 جنيه، فيما أن وصل سعر طن الجلوتين المستورد إلى 43500 جنيه، والجلوتين المحلي 43300 جنيه، وبالنسبة لطن الجلوتوفيد 12000 جنيه، والردة 9600 جنيهن وفق محمد علي عضو شعبة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية.

شعبة الدواجن: من المتوقع تراجع في أسعار الفراخ

وذكر محمد علي عضو شعبة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار خامات الأعلاف تشهد استقرارا في الفترة الحالية بعد تراجعها الأيام الماضية.

وأضاف عضو شعبة الدواجن، أن استقرار أسعار الأعلاف الفترة الحالية يعد مؤشرا إيجابيا حيث إنه يمكن أن يسبب انخفاض في أسعار الدواجن الفترة المقبلة.