هل تتراجع أسعار الأعلاف البادي بعد «دورة رمضان»؟.. السر في هدوء الطلب

تضغط دورة رمضان الإنتاجية على أسعار الأعلاف وسط طلب مرتفع من جانب المربين، سرعان ما سيهدأ مع انتهاء الدورة الحالية، مع حلول شهر رمضان المبارك، بحسب توقعات متعاملين في قطاع الإنتاج الداجني، وتكهنات بتراجع سعر الذرة الصفراء عالمياً في مايو.

سعر طن العلف بين 22 و25 ألف جنيه

تباينت أسعار الأعلاف البادي اليوم الأحد، بين 22200 جنيه إلى 25300 جنيه، ووفقاً لبورصة خامات الأعلاف، سجلت الصويا 44% سعر 30 ألف جنيه، وصويا 46% سعر 31 ألف جنيه، وجيلوتين 40 ألف جنيه، وكسر فول الصويا 11 ألف جنيه، والردة 9900 جنيه، والذرة الصفراء 17500 جنيه.

ارتفاع الطلب في رمضان

وقال سامح السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة الجيزة التجارية، لـ«الوطن»، إنه من المتوقع تراجع أسعار الدواجن مع حلول شهر رمضان، بدعم من وفرة المعروض مع دخول كميات ضخمة للسوق في الدورة الإنتاجية الحالية، متوقعاً أن يشهد الطلب على الأعلاف تراجعاً بعد الدورة الحالية.

توقعات بتراجع سعر الذرة الصفراء

كان تقرير غرفة الصناعات الغذائية الصادر الشهر الجاري، توقع تراجع أسعار القمح والذرة الصفراء، بحلول شهر مايو المقبل، بدعم من الوفرة العالمية في المعروض، وتراجع العملات المحلية للدول المصدرة أمام الدولار الأمريكي، حيث توقع التقرير هبوط سعر الذرة الصفراء لـ251.8 دولار بحلول الشهر بعد القادم من 264 دولار الشهر الماضي، ونزول سعر القمح صوب 267.5 دولار أمريكي من 282 دولار في فبراير.