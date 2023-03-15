تجديد حبس مسجل خطر لسرقته سيارة أمام مول بالتجمع الخامس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة، حبس مسجل خطر لسرقته سيارة من أمام مول بالتجمع الخامس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت سيدة أبلغت عن سرقة سيارتها خلال تركها أمام أحد المولات التجارية بالمنطقة، وطلبت النيابة العامة من المباحث سرعة التحريات حول نشاطه الإجرامي، لاستكمال التحقيقات.

القبض على مسجل خطر

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من القبض على مسجل خطر، بعد أن اتهمته سيدة بسرقة سيارتها من أمام مول بالتجمع الخامس، خلال تركها أمام أحد المولات التجارية، وأعترف بارتكابه الواقعة، وأنه سرق السيارة باستخدام المفتاح الخاص بها، بعد أن عثر عليه بداخل المول وبإرشاده جرى ضبط السيارة، وتعرفت عليها صاحبتها واتهمته بالسرقة، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإحالته للنيابة.

العقوبة المنتظرة للمتهم

وحول عقوبة السرقة، قال ياسر سيد، المحامي بالنقض، إنّ عقوبة السرقة وفقًا لنص المادة 318، تنص على «السجن مدة لا تتجاوز سنتين للسرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317».

وأوضح أنّ المادة 319 عقوبات نصت على جواز «إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317 و318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محاصيل أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على 25 قرشا، وحال يكون الفعل في الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف».