طريقة حساب المعاش بعد الزيادة الأخيرة وموعد الصرف.. اعرف التفاصيل

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، طريقة حساب المعاش بعد الزيادة الأخيرة وموعد الصرف، مؤكدة أنّ قرار زيادة المعاشات بنسبة 15% يُطبق اعتبارا من أبريل المقبل، تزامنا مع صرف معاشات شهر أبريل.

طريقة حساب المعاش بعد الزيادة الأخيرة

وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، طريقة حساب المعاش بعد الزيادة الأخيرة بنسبة 15%، والذي يصرف بالتزامن مع معاشات أبريل، والمقرر له السبت 1 أبريل 2023، لافتا إلى أنّه يتم حساب قيمة زيادة المعاشات من خلال ضرب قيمة المعاش في 15%.

وتوضح «الوطن» في إطار دورها الخدمي قيمة زيادة المعاشات، كما يلي.

- من يتقاضى 1500 سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 1725 جنيها.

- من يتقاضى 1600 سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 1840 جنيها.

- من يتقاضى 1700 سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 1955 جنيها.

- من يتقاضى 1800 جنيه سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 2070 جنيها.

- من يتقاضى 1900 جنيه سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 2185 جنيها.

- من يتقاضى 2000 جنيه، سيتقاضى بعد الزيادة 2300 جنيه.

الحد الأدنى للزيادة 170 جنيها والأقصى 1635 جنيها

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنّ الحد الأدنى للزيادة 170 جنيها، والحد الأقصى 1635 جنيها، مشيرة فى تقرير صادر عنها، أنّ هناك 11 مليون مواطن، يستفيد من الزيادة بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه، لافتة إلى أنّ تكلفة تبكير صرف زيادة المعاشات والتي تبدأ مع معاشات شهر أبريل، تبلغ نحو 14 مليار جنيه وذلك عن أشهر«أبريل ومايو ويونيو».