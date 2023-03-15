السيطرة على حريق شقة سكنية في المرج دون خسائر

تمكّنت الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة المرج دون خسائر بشرية، وانتقل رجال الشرطة الى المكان وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الحريق، فقد كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى الحماية المدنية بالقاهرة يفيد نشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية داخل إحدى شوارع منطقة المرج بالقاهرة، ودفعت الحماية المدنية بسيارة إطفاء، وحاصر رجال الحماية المدنية النيران لمنع امتدادها الى العقارات المجاورة.

كما تبين أنَّ الحريق محدود، وتمّ السيطرة عليه دون أي خسائر بشرية، كما تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.